Англія

Football.ua представляє прев'ю до другого матчу 1/2 фіналу Кубка англійської ліги, який пройде 23 січня і розпочнеться о 22:00.

У рамках другого півфінального матчу Кубка англійської ліги на нас чекає протистояння між лондонським Челсі та Мідлсбро, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

ВІВТОРОК, 23 СІЧНЯ, 22:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS. ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:1

Незважаючи на невдачу в першому поєдинку, у Челсі ще залишаються цілком реальні шанси виграти трофей за підсумками цього сезону. Безперечно, перша зустріч на Ріверсайд Стедіум, яка завершилася мінімальною перемогою Мідлсбро, могла неабияк похитнути надії вболівальників "синіх". Тим не менш, їхній команді все ще протистоятиме клуб із середини турнірної таблиці Чемпіоншипу, який необхідно проходити за будь-яких умов.

Свій останній матч в АПЛ, який мав характер дербі Західного Лондона, підопічні Маурісіо Почеттіно змогли виграти, але, як часто буває з Челсі останнього зразка, легкою прогулянкою поєдинок проти Фулгема точно не був. Знову Коул Палмер приніс до активу "синіх" три очки, і знову забив він завдяки реалізованому пенальті. Ми все чекаємо на той самий стрімкий прогрес від Челсі, але з низки причин, у тому числі через травми, цього на даний момент не відбувається.

Після відходу з Манчестер Юнайтед роботу Майкла Карріка на чолі Мідлсбро прийнято розцінювати як вельми успішний досвід. І це не лише через цьогорічного потрапляння до півфіналу Кубка англійської ліги та перемоги у першому домашньому матчі над Челсі, а й загалом через те, що "Боро" є одним із претендентів на підвищення у класі з досить скромним набором виконавців.

Так, вище ми вказали про поточне 11 місце Мідлсбро в турнірній таблиці Чемпіоншипу, але з іншого боку — від зони плей-оф команду Карріка відокремлюють всього три очки. Так, в останньому поєдинку гравці "Боро" втратили очки з останньою командою турніру в особі Ротергема (1:1), проте всі ми розуміємо, що тоді гравці думками вже повністю були у півфінальному матчі-відповіді Кубка англійської ліги.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Маурісіо Почеттіно. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,27, тоді як потенційний успіх Мідлсбро оцінюється показником 11,5. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Петрович — Колвілл, Тіаго Сілва, Бадьяшиль, Чілвелл — Галлагер, Енцо — Стерлінг, Палмер, Мудрик — Броя

Мідлсбро: Гловер — Берг, Фрай, Енджел — Джонс, Барласер, Говсон, О'Браєн — Крукс, Форсс, Роджерс

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