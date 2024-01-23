Стали відомі склади на гру Кубка англійської ліги.
Михайло Мудрик, getty images
23 січня 2024, 21:14
В рамках матчу-відповіді 1/2 Кубка англійської ліги Челсі прийме на своєму полі. Перша гра між цими командами завершилась мінімальною перемогою Боро.
В складі лондонців з перших хвилин з'явиться Михайло Мудрик. Також відзначимо, що команду з капітанською пов'язкою виведе Бен Чілвелл.
Челсі: Петрович — Дісасі, Сілва, Колвілл, Чілвелл — Кайседо, Енцо — Стерлінг, Палмер, Мудрик — Броя
Запасні: Бергстром, Курд, Бадьяшиль, Гілкріст, Галлагер, Чуквуемека, Кастлдін, Мадуеке, Вашингтон
Мідлсбро: Гловер — ван ден Берг, Фрай, Енджел —Кларк, Барласер, Говсон, Гекні — Крукс, Форсс, Роджерс
Запасні: Джонс, Гілберт, Діджкстіл, МакНейр, Коберн, О'Брайєн, МакКейб, Брідж, Білонго
Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.