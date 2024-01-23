Англія

Стали відомі склади на гру Кубка англійської ліги.

В рамках матчу-відповіді 1/2 Кубка англійської ліги Челсі прийме на своєму полі. Перша гра між цими командами завершилась мінімальною перемогою Боро.

В складі лондонців з перших хвилин з'явиться Михайло Мудрик. Також відзначимо, що команду з капітанською пов'язкою виведе Бен Чілвелл.

Челсі: Петрович — Дісасі, Сілва, Колвілл, Чілвелл — Кайседо, Енцо — Стерлінг, Палмер, Мудрик — Броя

Запасні: Бергстром, Курд, Бадьяшиль, Гілкріст, Галлагер, Чуквуемека, Кастлдін, Мадуеке, Вашингтон

Мідлсбро: Гловер — ван ден Берг, Фрай, Енджел —Кларк, Барласер, Говсон, Гекні — Крукс, Форсс, Роджерс

Запасні: Джонс, Гілберт, Діджкстіл, МакНейр, Коберн, О'Брайєн, МакКейб, Брідж, Білонго

Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.