Англія

Стали відомі склади команд на матч Куба ліги.

Ліверпуль зіграє на Крейвен Коттедж проти Фулгема в рамках матча-відповіді 1/2 фіналу Кубка англійської ліги. Перша гра між командами завершилась перемогою підопічних Юргена Клоппа з рахунком 2:1.

Німецький тренер довірив місце в старті Гакпо та Елліотту, тоді як Жота та Джонс залишились в запасі. Відзначимо, що в старті Фулгема в центрі поля зіграє Керні.

Фулгем: Лено — Кастань, Адарабіойо, Діоп, Робінсон — Палінья, Керні — Боббі Рід, Андреас, Вілліан — Рауль Хіменес

Запасні: Родак, Рім, Тете, Лукич, Франсуа, Рід, Вілсон, Муніз, Вінісіус

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Кванса, ван Дейк, Гомес — Елліотт, Мак Аллістер, Гравенберх — Гакпо, Нуньєс, Діас

Запасні: Аліссон, Робертсон, Конате, Бек, Джонс, Кларк, Макконнелл, Ньйоні, Жота

Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.