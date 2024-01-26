Англія

Востаннє "шпори" вигравали трофей у 2008 році.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу заявив, що хоче побудувати команду, яка завжди боротиметься за трофеї. Цитує австралійського тренера Mirror.

"Моєю метою, коли я прийшов сюди, було зробити так, щоб цей клуб щороку бився за трофеї, і це те, на чому я зосереджений зараз.

Так, буде приємно, якщо ми пройдемо далі в Кубку Англії, але я зацікавлений у тому, щоб вивести Тоттенгем на рівень, при якому він добиватиметься успіхів на регулярній основі", — впевнено заявив головний тренер "шпор".

В рамках 1/16 фіналу Кубка Англії, лондонський Тоттенгем прийматиме Манчестер Сіті. Гра відбудеться сьогодні, о 22:00.