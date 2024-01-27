Англія

Команда Пепа Гвардіоли виграла та забила вперше за шість матчів на полі "шпор".

В рамках матчу 1/16 фіналу Кубка Англії Тоттенгем приймав на своєму полі Манчестер Сіті. В стартовому складі "містян" не знайшлось місця для Кевіна Де Брюйне, тоді як на вістрі атаки з'явився молодий Бобб. Тоттенгем покладався в атаці на Рішарлісона та Вернера, а місце в центрі поля отримав Гейб'єрг, хоча більше очікувалась поява Скіппа.

З перших хвилин Манчестер Сіті продемонстрував, що буде грати першим номером та розраховує на швидкий гол. Кайл Вокер дуже активно йшов вперед та постійно опинявся на вільному просторі. Так і з'явився перший момент: Вокер прострілив з правого флангу, а Фоден пробив в один дотик — Вікаріо впорався, але першим на добиванні був Бобб. Втім, гол молодого нападника скасували через офсайд.

"Містяни" намагались широко атакувати, проте їх останнім передачам не вистачало точності та гостроти. Команда Постекоглу лише в середині тайму змогла великим силами вибратись на чужу половину поля, але створити небезпеку так і не вдалось. Відпочивати команди пішли за рівного рахунку на табло, тому голі всі сподівались побачити вже в другій половині.

Момент для взяття воріт виник доволі швидко: Альварес отримав м'яч в чужому штрафному та не встиг пробити з вбивчої позиції — супротивник вибив м'яч у підкаті. Манчестер Сіті не вдавалось забити, тому Хосеп Гвардіола випустив Кевіна Де Брюйне та Жеремі Доку. Це суттєво додало гостроти та в гостей почали виникати небезпечні моменти.

Спершу Гейб'єрг подарував м'яч супротивнику, а атаку ударом метрів з 12 завершував Кевін Де Брюйне. Дивно, але бельгієць не влучив. Згодом Доку вирвався на ударну позицію в чужому штрафному та пробив з лівої ноги — Вікаріо врятував свою команду. Все це, як виявилось, було лише першим дзвіночком для лондонців. Вже на 88 хвилині Аке краще за всіх зорієнтувався в чужому штрафному та ударом в один дотик пробив в порожній кут після подачі з кутового. "Шпори" апелювали до арбітра щодо порушення правил проти Вікаріо. Насправді проти італійця діяли доволі жорстко, враховуючи, що він був у воротарському майданчику, проте арбітр гол не скасував. Фінальний свисток зафіксував перемогу "містян", які тепер зіграють в 1/8 фіналу Кубка Англії.

Тоттенгем — Манчестер Сіті 0:1

Гол: Аке, 88

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Бентанкур (Меддісон, 73), Гейб'єрг — Бреннан (Скіпп, 73), Кулушевські, Вернер — Рішарлісон

Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Ковачич, Родрі — Бернарду Сілва, Фоден, Альварес (Доку, 65) — Бобб (Де Брюйне, 65)

Попередження: Удоджі, Порро — Ковачич, Діаш, Гвардіол, Доку