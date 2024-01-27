Німці йдуть з Енфілд Роуд.
Гьюз, Getty Images
27 січня 2024, 15:56
Стало відомо, хто може замінити Йорга Шмадтке на посаді спортивного директора Ліверпуля. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, одним із кандидатів на заміну німця є Річард Гьюз. Його можуть призначити перед початком наступного сезону. Наразі шотландець обіймає посаду технічного директора англійського Борнмута.
Вчора стало відомо, що спортивний директор Ліверпуля Йорг Шмадтке піде з клубу після закриття січневого трансферного вікна.