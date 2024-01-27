Англія

Німці йдуть з Енфілд Роуд.

Стало відомо, хто може замінити Йорга Шмадтке на посаді спортивного директора Ліверпуля. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, одним із кандидатів на заміну німця є Річард Гьюз. Його можуть призначити перед початком наступного сезону. Наразі шотландець обіймає посаду технічного директора англійського Борнмута.

Вчора стало відомо, що спортивний директор Ліверпуля Йорг Шмадтке піде з клубу після закриття січневого трансферного вікна.