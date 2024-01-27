Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють Евертон та Лутон.

Евертон та Лутон Таун розіграють поміж собою перепустку до 1/8 фіналу Кубка Англії на Гудісон Парк.

Шон Дайч, після перемоги над лондонським Крістал Пелес (1:0), залучив до стартового складу Бету в ланці атаки.

Роб Едвардс, на тлі перемоги над Болтоном (2:1), використав із перших хвилин Белла в трійці центральних захисників, тоді як Локонга та Барклі гратимуть у центрі поля, а Таунсенд та Адебайо розташуються під Чонгом.

Евертон: Вірджинія — Паттерсон, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Онана, Гарнер, Гаррісон — Макніл, Бету, Калверт-Льюїн.

Запасні: Пікфорд, Лонерган, Кін, Годфрі, Гант, Янг, Данжума, Доббін, Шерміті.



Лутон: Крул — Берк, Менгі, Белл — Огбене, Локонга, Барклі, Доуті — Таунсенд, Морріс, Адебайо.