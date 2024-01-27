Український фулбек зрізав м'яч у власні ворота проти Лутона.
Віталій Миколенко, Getty images
27 січня 2024, 18:21
У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії Евертон на власному полі зустрівся з Лутон Таун.
Рахунок у цьому протистоянні було відкрито на 39-ій хвилині через автогол лівого захисника "ірисок" Віталія Миколенка.
24-річний українець зрізав м'яч у власні ворота під час подачі Лутона з кутового.
Слідкувати за ключовими подіями матчу Евертон — Лутон ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.