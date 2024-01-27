Англія

Український фулбек зрізав м'яч у власні ворота проти Лутона.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Англії Евертон на власному полі зустрівся з Лутон Таун.

Рахунок у цьому протистоянні було відкрито на 39-ій хвилині через автогол лівого захисника "ірисок" Віталія Миколенка.

24-річний українець зрізав м'яч у власні ворота під час подачі Лутона з кутового.

Слідкувати за ключовими подіями матчу Евертон — Лутон ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.