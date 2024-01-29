Англія

Досвідчений гравець усі матчі сезону розпочинав, у кращому випадку, на лаві для запасних.

Футболісти з часом не молодшають, тож у підсумку настає момент, коли вони потребують ігрового часу, і якщо поточний клуб не може його забезпечити в належному обсязі, починають розглядати інші варіанти для працевлаштування.

Ці історія в цьому сезоні стосується й валлійського нападника англійського Борнмута Кіффера Мура, якому відчутно бракує практики під орудою Андоні Іраоли.

31-річний виконавець провів 13 матчів у поточній кампанії, забивши два голи, але при цьому жодного разу в старті так і не з’являвся.

І ось, наприкінці зимнього трансферного вікна, до "вишень" звернулись аж три клуб з пропозиціями орендувати досвідченого футболіста.

Ідеться про Сандерленд, Кардіфф та Іпсвіч, жоден із яких не виступає в Прем’єр-лізі, тож перспективи гравця на наступні пів року очевидні — треба брати нижчу планку.

Наразі Мур обирає найкращий для себе варіант, і оскільки він уже виступав за Іпсвіч та Кардіфф, то саме поміж цих клубів вагається футболіст.