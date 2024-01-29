Англія

Нідерландець не визначився із майбутнім.

Вірджіл ван Дейк не знає, чи залишиться в Ліверпулі після відходу Юргена Клоппа.

Захисник сказав наступне: "Моє майбутнє? Це велике питання. Я не знаю".

Про те, що контракт ще розрахований на 18 місяців:

"Це вірно, ви добре рахуєте. Слухайте, я не знаю. Клуб має велику роботу, це добре відомо. Треба знайти заміну не тільки тренеру, а й штабу, багато чого зміниться. І мені дуже цікаво, в якому напрямку все піде.

Коли про це буде оголошено, подивимось на ситуацію. Нічого не можу сказати з цього приводу", — наводить слова Ван Дейка The Times.

У поточному сезоні Вірджіл провів 19 матчів в АПЛ: на його рахунку 1 гол та 2 асисти.