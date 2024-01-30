Англія

Тренер не має наміру залишати "містян".

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола відреагував на чутки про можливий відхід з клубу.

"У мене є все, про що тільки може мріяти тренер. У тому числі те, як всі довкола мене підтримують. За сім років у команді змінилося багато гравців, але всі вони завжди були за мене.

У мене є все, і я почуваюся чудово. Звичайно, колись усе закінчиться, але зараз не думаю про це", — наводить слова Гвардіоли прес-служба Манчестер Сіті.

Раніше з'явилася інформація, що Гвардіола може очолити Барселону після відходу Хаві.