Англія

Завершилися матчі чемпіонату Англії.

Лутон несподівано з великим рахунком обіграв Брайтон. Вдалося відзначитися декількома забитими голами у першому таймі, а далі враховуючи невдалу гру гостей в атаці господарі забили четвертий м'яч у матчі.

Лутон — Брайтон 4:0

Голи: Адебайо, 1, 42, 56, Огбене, 3

Лутон: Камінскі — Берк, Ошо, Белл — Огбене, Локонга (Мпанзу, 68), Барклі (Беррі, 82), Дауті — Кларк (Таунсенд, 68), Адебайо (Чонг, 71) — Морріс (Вудроу, 83)

Брайтон: Стіл — ван Геке, Данк, Ігор, Еступіньян (Лемпті, 46) — Гросс, Гілмор (Балеба, 61), Мілнер (Хіншелвуд, 20) — Буонанотте (Фергюсон, 46) — Велбек, Педро (Модер, 71)

Попередження: Локонга, Кларк — Ігор, Балеба

Крістал Пелас зміг виграти непросту зустріч із Шеффілдом. На два голи у першому таймі з боку обидвох учасників зустрічі колектив із Лондона забив ще один у другому таймі.

Крістал Пелас — Шеффілд 3:2

Голи: Езе, 17, 27, Олісе, 67 — Бреретон, 1, Макеті, 20

Крістал Пелас: Гендерсон — Річардс, Андерсен, Гуехі, Мітчелл — Лерма, Г'юз, Езе (Озо, 78) — Олісе (Шлупп, 70), Матета (Едуар, 90), Аю

Шеффілд: Грбич (Фодерінгем, 52) — Богл, Ахмедходжич, Робінсон (Лярусі, 81), Трасті — Соуза — Макеті, Хамер (Арчер, 87), Сліман (Норрінгто-Девіс, 46), Бреретон (Брукс, 46) — Макберні (Осула, 63)

Попередження: Лерма — Трасті, Робінсон, Норрінгтон-Девіс, Ахмедходжич

Ньюкасл виграв в Астон Вілли у виїзному матчі. А опонент зміг відповісти лише одним голом.

Астон Вілла — Ньюкасл 1:3

Голи: Воткінс,71 — Шер, 32, 36, Морено, автогол, 52

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Лангле, Морено — Макгінн, Камара (Ремзі, 63), Луїз, Тілеманс (Дзаньоло, 63) — Діабі (Бейлі, 62), Воткінс

Ньюкасл: Дубравка — Тріпп'єр, Шер, Ботман, Берн — Майлі (Лівраменто, 75), Гімараенс, Лонгстафф — Мерфі, Ісак (Альмірон, 43), Гордон (Крафт, 90)

Попередження: Камара, Луїз, Макгінн, Дзаньоло — Гордон