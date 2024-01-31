Англія

Вихованець кількох відомих академій перейде до бірмінгемського клубу.

Поступово добігає до завершення зимове трансферне вікно зразка 2024 року, тож чуток та новин про вже здійснені переходи гравців стає дедалі більше.

Одне з найближчих оновлень може надійти з табору бірмінгемської Астон Вілли, яка тривалий час вела спостереження за нападником Мідлсбро Морганом Роджерсом і нині підійшла впритул до його придбання.

21-річний вихованець академій Вест Бромвича, Лінкольн Сіті та Манчестер Сіті коштуватиме "левам" чималих грошей — 18,5 млн євро.

Той факт, що сторони вже мають домовленість, напередодні в короткому коментарі підтвердив головний тренер Вілли Унаї Емері.

"Ми очікуємо, що Морган приєднається до клубу впродовж наступних 24 годин. Він молодий і талановитий, а також підходить під наш стиль", — заявив іспанський фахівець.

11,71 млн євро із зазначеної суми Боро отримає одразу, а решту — у вигляді бонусів, умови яких є легкодосяжними.

У цьому сезоні Роджерс провів 33 матчі на рівні Чемпіоншипа, забивши сім голів та віддавши дев’ять гольових передач.