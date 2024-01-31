Вихованець кількох відомих академій перейде до бірмінгемського клубу.
Морган Роджерс, Getty Images
31 січня 2024, 09:10
Поступово добігає до завершення зимове трансферне вікно зразка 2024 року, тож чуток та новин про вже здійснені переходи гравців стає дедалі більше.
Одне з найближчих оновлень може надійти з табору бірмінгемської Астон Вілли, яка тривалий час вела спостереження за нападником Мідлсбро Морганом Роджерсом і нині підійшла впритул до його придбання.
21-річний вихованець академій Вест Бромвича, Лінкольн Сіті та Манчестер Сіті коштуватиме "левам" чималих грошей — 18,5 млн євро.
Той факт, що сторони вже мають домовленість, напередодні в короткому коментарі підтвердив головний тренер Вілли Унаї Емері.
"Ми очікуємо, що Морган приєднається до клубу впродовж наступних 24 годин. Він молодий і талановитий, а також підходить під наш стиль", — заявив іспанський фахівець.
11,71 млн євро із зазначеної суми Боро отримає одразу, а решту — у вигляді бонусів, умови яких є легкодосяжними.
У цьому сезоні Роджерс провів 33 матчі на рівні Чемпіоншипа, забивши сім голів та віддавши дев’ять гольових передач.