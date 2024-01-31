Англія

Англієць змінить Лондон на Бірмінгем.

Лівий захисник Арсеналу U-21 Ліно Соуза невдовзі стане гравцем Астон Вілли, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Клуб із Бірмінгему домовився про підписання 19-річного англійця на постійній основі. Найближчим часом він має завершити медичне обстеження.

Рейнджерс, Галатасарай та Ювентус також були зацікавлені у підписанні Соузи, але він вирішив залишитися в Англії.

Протягом поточного сезону захисник встиг взяти участь у 14 матчах "молодіжок" лондонців у всіх турнірах, відзначившись 3 голами.

Наразі невідомо, скільки Арсенал отримає за свого гравця. Портал transfermarkt оцінює його у 2 мільйони євро.