Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 22-го туру чемпіонату Англії, який пройде 1 лютого і розпочнеться о 22:15.

У рамках 22 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Вулвергемптоном та Манчестер Юнайтед, яке пройде на Молінью Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

ЧЕТВЕР, 1 ЛЮТОГО, 22:15. МОЛІНЬЮ СТЕДІУМ, ВУЛВЕРГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Вулвергемптон продовжує руйнувати всі невтішні прогнози, які давалися команді напередодні старту цього сезону. Заради справедливості, тоді для таких прогнозів були аргументовані підстави через те, що Хулен Лопетегі залишив посаду головного тренера за кілька днів до старту сезону. Хто б міг подумати, що Гарі О'Ніл після свого звільнення з Борнмута стане настільки успішним у стані "вовків", тоді як про іспанського фахівця на Молінью вже ніхто і не згадує.

На даний момент Вулвергемптон є міцним "середняком" англійської Прем'єр-ліги, який любить регулярно попити крові у сильних суперників. Манчестер Сіті, Тоттенгем, Брайтон, Челсі, Астон Вілла, Ньюкасл Юнайтед — усі ці команди тією чи іншою мірою втрачали очки протягом поточної кампанії у поєдинках проти "вовків". І поки що немає особливих підстав для того, щоб ситуація раптом кардинально змінилася, адже у Вулвергемптона зараз все добре як з кадровою ситуацією, так і з турнірним становищем.

Манчестер Юнайтед, у свою чергу, навряд чи може бути задоволений нинішнім становищем у турнірній таблиці АПЛ. Дев'яте місце — це далеко не те, на що розраховували вболівальники "червоних дияволів" від "нової ери" під керівництвом Еріка тен Гага, тому не дивно, що позиції нідерландського фахівця на посаді головного тренера манкуніанців продовжують бути хиткими.

Здавалося б, у середині січня Манчестер Юнайтед зіграв у результативну нічию з Тоттенгемом, проте останній матч у Кубку Англії абсолютно не вселяв якоїсь впевненості. Суперників на кшталт Ньюпорта з четвертого за силою дивізіону Англії команди зі статусом як у манкуніанців повинні проходити чи не резервом, але у колектива тен Гага були проблеми навіть основним складом. Втім, час на те, щоб виправити хоча б щось, нідерландський фахівець все ще має.