Англія

Команду нідерландського фахівця очікує важка гра.

Напередодні матчу 22-го туру АПЛ між Вулвергемптоном та Манчестер Юнайтед, головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг поспілкувався з журналістами.

"Ми знаємо, що повинні надолужити відставання від першого місця, гравці знають це. Команда буде сильнішою.

Коли ви втрачаєте гравців на ключових позиціях, це послаблює вашу гру. Особливо коли доводиться кожну гру міняти гравцям позиції — це точно не покращує тренувальний процес.

Ми знаємо, що з нашою найкращою грою ми можемо перемогти будь-кого, і всі у команді дуже переконані у цьому. Крім того, вони знають, що з поверненням травмованих виконавців, команда стане ще сильнішою. Це також підвищує мотивацію, настрій та дух всередині колективу", — наводить слова нідерландця офіційний сайт "манкуніанців".

Після 21-го зігранного туру, МЮ посідає дев'яте місце в АПЛ із 32 пунктами. Лідирує у чемпіонаті Ліверпуль, набравши 51 заліковий бал.