Нападник "канонірів" неправильно розставляв акценти.
Getty Images
01 лютого 2024, 16:20
Нападник лондонського Арсеналу Габріель Жезус зізнався, що зараз набаго більше приділяє увагу своїй результативності ніж це було раніше. Цитує бразильця Arsenal Buzz.
"Я жив із тиском все своє життя — у збірній Бразилії, у Манчестер Сіті і зараз. Я близький до того, щоб забити 100 голів у рамках англійської Прем'єр-ліги. Це не так просто зробити.
Раніше казав, що мене не дуже турбує результативність — і в цьому, гадаю, полягала моя помилка. Я змінив свою думку. Зараз я намагаюся частіше опинятися біля чужих воріт у зоні завершення, щоб забити та принести своїй команді перемогу", — відверто заявив нападник Арсеналу.
Цього сезону, Габріель Жезус відіграв за Арсенал 23 матчі, забив вісім м'ячів та віддав п'ять результативних передач.