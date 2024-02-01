Англія

Нападник "канонірів" неправильно розставляв акценти.

Нападник лондонського Арсеналу Габріель Жезус зізнався, що зараз набаго більше приділяє увагу своїй результативності ніж це було раніше. Цитує бразильця Arsenal Buzz.

"Я жив із тиском все своє життя — у збірній Бразилії, у Манчестер Сіті і зараз. Я близький до того, щоб забити 100 голів у рамках англійської Прем'єр-ліги. Це не так просто зробити.

Раніше казав, що мене не дуже турбує результативність — і в цьому, гадаю, полягала моя помилка. Я змінив свою думку. Зараз я намагаюся частіше опинятися біля чужих воріт у зоні завершення, щоб забити та принести своїй команді перемогу", — відверто заявив нападник Арсеналу.

Цього сезону, Габріель Жезус відіграв за Арсенал 23 матчі, забив вісім м'ячів та віддав п'ять результативних передач.