Англія

Нападник повернувся до основи після скандального випадку.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 22 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії відправився у гості до Вулвергемптона.

Ерік Тен Гаг вирішив випустити Маркуса Решфорда у стартовому складі, хоче лише нещодавно нападник потрапив у скандал через відвідини нічного клубу.

Також зазначимо, що в старті є Андре Онана, Каземіро та Лісандро Мартінес.

Вулвергемптон: Са — Кілман, Доусон, Тоті — Семеду, Леміна, Дойл, Доерті — Бельгард, Кунья, Нету

Запасні: Бентлі, Буено, Аїт-Нурі, Сарабія, Годж, Чірева, Гомес, Фрейзер

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Лісандро Мартінес, Шоу — Каземіро, Мейну — Рашфорд, Бруну Фернандеш, Гарначо — Гойлунд

Запасні: Баїндир, Еванс, Магвайр, Камбавала, Еріксен, Мактоміней, Форсон, Діалло, Антоні

Нагадаємо, що початок матчу заплановано на 22:15. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.