Англія

Англієць проводить дуже слабкий сезон.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про виступи півзахисника команди Мейсона Маунта. Цитує нідерландця офіційний сайт "манкуніанців".

"Мейсон все ще бореться з травмою, отриманою у другій грі сезону. Він повернувся на якийсь час, а потім отримав нову травму. Це не дуже здорово, і це засмучує його, і я співчуваю йому.

На нього були такі великі надії, і я особисто покладав на нього великі сподівання, він міг би стати важлививм гравцем для нас.

Зараз для нього найважливіше набрати форму і рухатися крок за кроком, не форсувати події, і тоді, сподіваюся, до кінця сезону він зможе залишатися у формі та боротися за місце у команді", — сказав Тен Гаг.

Наступний матч МЮ проведе в рамках 23-го туру АПЛ проти Вест Гем Юнайтед. Гра відбудеться четвертого лютого, о 16:00 за київським часом.