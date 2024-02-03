Англія

"Сіті" навіть не в найкращий формі продовжує бути головним фаворитом АПЛ.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився з приводу боротьби за чемпіонство у чемпіонаті Англії. Його слова наводить офіційний сайт "червоних".

"Думаю, за останні роки ми усвідомили, що краще вигравати всі матчі, якщо хочеш бути поряд із Ман Сіті, бо вони якраз це й роблять. От і все.

У цій лізі зараз етап, коли "Сіті" домінує. Вони показують неймовірний футбол і, можливо, вважають, що проводять не найкращий сезон, але вони там, де є.

Ми проводимо дуже потужний сезон і зараз випереджаємо "Сіті" на два пункти. А вони проводять середній сезон та відстають від нас лише на два очки. Дуже цікаво. Такою є ситуація, в якій ми знаходимося. Можна було б обговорити це чи не обговорювати, а просто прийняти ситуацію та постаратися відіграти найкращий сезон із можливих. Коли ми зустрінемося з ними, то захочемо перемогти. В інших іграх ми не маємо до них жодного стосунку. В тому то й справа.

Якщо Арсенал обіграє нас, то точно буде поряд. Якщо цього не станеться, то ставте запитання їм чи іншим людям, бо я не знаю, що це означатиме. Попереду так багато ігор – ти гратимеш там, там і там. Можна програти усі ці матчі, на жаль. Можна також виграти їх, це круто. Але можна і програти, а ще втратити ключових гравців у абсолютно невідповідні моменти. Нам потрібно впоратися із цим", — заявив німецький фахівець.

Наразі, Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ, набравши 51 пункт після 22-х зіграних турів. Наступний свій матч в рамках чемпіонату Англії "мерсисайдці" проведуть в Лондоні проти Арсенала. Гра відбудеться четвертого лютого, о 18:30 за київським часом.