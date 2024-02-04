Англія

Нещівна перемога "вілланів".

У рамках 23-го туру АПЛ, Астон Вілла на виїзді без шансів знищила Шеффілд Юнайтед (5:0). Головний тренер бірмінгемського клубу Унаї Емері поділився своїми враженнями від переможної гри. Цитує іспанця BBC.

"Я радий, тому що перед матчем ми були зосереджені на тому, щоб відреагувати на поразку в крайньому матчі від Ньюкасла. Ми забили багато голів, не пропустили та загалом створили безліч моментів. Перемагати у гостях важко, але сьогодні нам це вдалося.

Те, як ми діяли в перехідних фазах гри, як створювали та вирішували епізоди на свою користь — було вражаюче. Нам потрібно фокусуватись на кожному матчі. Ми дуже задоволені. Наша агресивність була чудовою", — заявив іспанський фахівець.

Наразі, Астон Вілла посідає четверте місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 46 очок після 23-х зіграних турів.