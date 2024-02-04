Англія

Сьогодні на нас чекає очний двобій Артети та Клоппа.

Напередодні центрального матчу 23-го туру АПЛ між Арсеналом та Ліверпулем, головний тренер "канонірів" Мікель Артета поспілкувався з журналістами. Наводить слова іспанця офіційний сайт лондонського клубу.

"Що нам потрібно зробити в цьому матчі, то це зіграти так, як ми грали в останніх двох матчах з ними. Також нам необхідно бути ефективними в тих областях, які вирішують результат гри.

Я дуже схвильований, завжди цікаво готуватись до матчу з Ліверпулем. Вони дуже сильні та домінують у всіх аспектах гри. Однак ми граємо вдома, і я відчуваю, що тут панують позитив та ентузіазм.

Безумовно, його відхід стане великою втратою. Він є джерелом натхнення. Він той, хто змінив Прем'єр-лігу і прищепив їй справді привабливий стиль гри. Нам його не вистачатиме, але поки що він тут і мені потрібно його перемогти", — заявив Артета.

Матч Арсенал-Ліверпуль відбудеться сьогодні, о 18:30 за київським часом.