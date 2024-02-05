Бразилець продовжить кар'єру в складі "містян".
Савіо Морейра, Фtwitter.com/FabrizioRomano
05 лютого 2024, 21:39
Савіо Морейра стане гравцем Манчестер Сіті, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, "містяни" домовилися про підписання півзахисника, орендованого Жироною у Труа. Документи будуть оформлені найближчими днями.
Придбати Савіо намагалися й інші англійські клуби, а також команди з Німеччини.
Як і Манчестер Сіті, Жирона і Труа входять до складу City Football Group. Нагадаємо, що за Жирону виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик.
У поточному сезоні 19-річний бразилець забив 5 голів і віддав 7 результативних пасів за 23 гри в Ла Лізі.