Англія

Бразилець продовжить кар'єру в складі "містян".

Савіо Морейра стане гравцем Манчестер Сіті, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, "містяни" домовилися про підписання півзахисника, орендованого Жироною у Труа. Документи будуть оформлені найближчими днями.

Придбати Савіо намагалися й інші англійські клуби, а також команди з Німеччини.

Як і Манчестер Сіті, Жирона і Труа входять до складу City Football Group. Нагадаємо, що за Жирону виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик.

У поточному сезоні 19-річний бразилець забив 5 голів і віддав 7 результативних пасів за 23 гри в Ла Лізі.