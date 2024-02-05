Аргентинець буде поза грою близько восьми тижнів.
ЛІСАНДРО МАРТІНЕС, GETTY IMAGES
05 лютого 2024, 23:25
Манчестер Юнайтед підтвердив інформацію про те, що Лісандро Мартінес вибув надовго.
Офіційний сайт МЮ повідомив, що захисник справді травмував бічну зв'язку коліна і пропустить щонайменше вісім тижнів.
Зазначимо, що Лісандро зазнав травми в грі проти Вест Гема (3:0) у рамках АПЛ.
У поточному сезоні Мартінес провів в АПЛ 8 матчів. Він пропустив майже 4 місяці через перелом плеснової кістки стопи.