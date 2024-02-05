Англія

Аргентинець буде поза грою близько восьми тижнів.

Манчестер Юнайтед підтвердив інформацію про те, що Лісандро Мартінес вибув надовго.

Офіційний сайт МЮ повідомив, що захисник справді травмував бічну зв'язку коліна і пропустить щонайменше вісім тижнів.

Зазначимо, що Лісандро зазнав травми в грі проти Вест Гема (3:0) у рамках АПЛ.

У поточному сезоні Мартінес провів в АПЛ 8 матчів. Він пропустив майже 4 місяці через перелом плеснової кістки стопи.