Українець вийшов на поле на 76-й хвилині гри.
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06 лютого 2024, 00:13
У рамках 23-го туру АПЛ Манчестер Сіті вирушив на виїзд до Брентфорда.
Хет-трик Філа Фодена вирішив результат зустрічі. Зазначимо, на 76-й хвилині гри на поле вийшов українець Єгор Ярмолюк.
Брентфорд – Манчестер Сіті 1:3
Голи: Мопе 21 – Фоден 45+3, 53, 70.
Брентфорд: Флеккен – Коллінз, Піннок, Мі – Рерслев Расмуссен (Льюїс-Поттер 76), Єнсен (Дамсгорд 77), Норгорд, Янельт (Ярмолюк 76), Регілон (Аєр 79) – Тоні, Мопе (Баптіст 90+1).
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол – Родрі – Фоден, Альварес, де Брюйне, Б. Сілва (Доку 71) – Голанд (Ковачич 86).
Попередження: Мопе 31.