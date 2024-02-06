У рамках 23-го туру АПЛ Манчестер Сіті вирушив на виїзд до Брентфорда.

Хет-трик Філа Фодена вирішив результат зустрічі. Зазначимо, на 76-й хвилині гри на поле вийшов українець Єгор Ярмолюк.

Брентфорд – Манчестер Сіті 1:3
Голи: Мопе 21 – Фоден 45+3, 53, 70. 

Брентфорд: Флеккен – Коллінз, Піннок, Мі – Рерслев Расмуссен (Льюїс-Поттер 76), Єнсен (Дамсгорд 77), Норгорд, Янельт (Ярмолюк 76), Регілон (Аєр 79) – Тоні, Мопе (Баптіст 90+1). 

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол – Родрі – Фоден, Альварес, де Брюйне, Б. Сілва (Доку 71) – Голанд (Ковачич 86). 

Попередження: Мопе 31. 