В іспанського півзахисника чергове пошкодження.
ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА, GETTY IMAGES
08 лютого 2024, 16:59
Гравець Ліверпуля Тьяго Алькантара отримав травму в матчі з Арсеналом, повідомляє The Guardian.
У недільному матчі АПЛ півзахисник "червоних" вийшов на заміну на 85-й хвилині.
Після матчу Тьяго відчув дискомфорт у м'язах. Очікується, що футболіст пропустить деякий час — терміни відновлення наразі не уточнюються.
Зазначимо, що до матчу з Арсеналом Алькантара через травму стегна не виходив на поле понад 9 місяців — з квітня минулого року.
У поточному сезоні Алькантара провів лише один матч за "червоних".