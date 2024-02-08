Англія

В іспанського півзахисника чергове пошкодження.

Гравець Ліверпуля Тьяго Алькантара отримав травму в матчі з Арсеналом, повідомляє The Guardian.

У недільному матчі АПЛ півзахисник "червоних" вийшов на заміну на 85-й хвилині.

Після матчу Тьяго відчув дискомфорт у м'язах. Очікується, що футболіст пропустить деякий час — терміни відновлення наразі не уточнюються.

Зазначимо, що до матчу з Арсеналом Алькантара через травму стегна не виходив на поле понад 9 місяців — з квітня минулого року.

У поточному сезоні Алькантара провів лише один матч за "червоних".