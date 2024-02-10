Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 24-го туру чемпіонату Англії, який пройде 10 лютого і розпочнеться о 14:30.

У рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Евертоном, яке пройде на Етіхад Стедіум.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 10 ЛЮТОГО, 14:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після того, як Ліверпуль зазнав поразки від лондонського Арсеналу минулого туру, Манчестер Сіті зараз сміливо можна називати головним претендентом на чемпіонство. У принципі, підопічні Хосепа Гвардіоли апріорі вважають такими ще перед стартом сезону, оскільки факт їхнього домінування в англійському футболі заперечувати не можна.

З урахуванням одного матчу в запасі, Манчестер Сіті потенційно зараз може бути лідером турнірної таблиці, але за фактом поки що знаходиться на другому рядку. У минулому турі Брентфорд зумів скласти конкуренцію "містянам", але, як часто це буває, у другому таймі команда Гвардіоли знімає всі питання щодо переможця протистояння.

Героїчне продовження боротьби Евертона за збереження прописки у найвищому дивізіоні Англії протягом поточного сезону продовжується. Після зняття десяти очок за порушення правил фінансового фейр-плей підопічні Шона Дайча одразу продемонстрували серію з успішних результатів, протягом яких "іриски" зуміли обіграти Челсі та Ньюкасл Юнайтед. Втім, після цього на гравців Евертона чекав дуже непростий календар, під час якого ліверпульська команда систематично втрачала очки.

На тлі цього підопічні Дайча навіть опинилися в зоні вильоту, яку вони постійно все ж оминали. Втім, все хороше колись минає. Всьому виною для "ірисок" стала серія з успішних результатів у виконанні Лутона. Але ж неможна сказати, що Евертон демонструє якийсь неякісний футбол. Навпаки, гра в обороні здебільшого надійна, та й в атаку мерсісайдці також вміють вчасно увімкнутися. Чого не вистачає Евертону — це ротації та як наслідок фізичних кондицій. У минулому матчі вони зуміли врятувати нічию з Тоттенгемом на останніх хвилинах.