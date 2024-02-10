Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 24-го туру чемпіонату Англії, який пройде 10 лютого і розпочнеться о 17:00.

У рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Тоттенгемом та Брайтоном, яке пройде на домашній арені "шпор".

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 10 ЛЮТОГО, 17:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМЮЕЛ БАРОТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

За останній час Тоттенгем в цілому зумів впоратися з кризою в результатах, пережив низку важливих кадрових втрат та вже повернувся у боротьбу за топ-4, та й навіть в чемпіонську гонку, як би це гучно не звучало. Так, сім очок від першої сходинки можуть для когось здатися цілою прірвою, але не ходитимемо дуже далеко — у минулому сезоні в Арсеналу також була комфортна перевага над Манчестер Сіті. І ми памʼятаємо, чим все завершилося.

За короткий період роботи на посаді головного тренера "шпор" Анге Постекоглу вже встиг продемонструвати помітні зміни та результати. Матчі Тоттенгема тепер доволі інтригуючі, вельми естетичні з точки зору самої гри та здебільшого результативні. Більше того, лондонці провели доволі помітну кампанію взимку щодо посилення складу цікавими виконавцями, підтвердивши великі амбіції щодо свого нового проєкту. Проте фізично гравців Тоттенгема все ж не завжди вистачає, в чому ми могли впевнитися у минулому турі проти Евертона, коли "шпори" втратили перемогу в заключні хвилині зустрічі.

Брайтон, у свою чергу, продовжує боротьбу за попадання до єврокубкової зони. Звісно, цього сезону команді Роберто Де Дзербі наразі не вдається продемонструвати якийсь стрімкий прогрес, проте на тлі дебютної участі в єврокубках та чергового продажу лідерів "чайки" продовжують тримати рівень, а це вже можна вважати великим успіхом.

Так, Брайтон важно назвати стабільної командою. Колектив Роберто Де Дзербі може розгромно та без шансів поступитися Лутону, який є аутсайдером поточного сезону, а після цього "чайки" спокійно здатні розгромити Крістал Пелес. Втім, за останній час Тоттенгем стане першим серйозним супротивником Брайтона, тому буде цікаво на його тлі подивитися на гру Брайтона.