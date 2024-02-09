Англія

Керманич Арсеналу висловився про ганського хавбека.

У рамках 24-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал вирушить у гості до Вест Гема.

Напередодні цього протистояння головний тренер "канонірів" Мікель Артета провів передматчеву прессконференцію, під час якої висловився про поточний стан опорного півзахисника своєї команди Томаса Парті.

"Він справді добре прогресує… Але наразі зарано говорити, коли він повернеться", — цитує слова Мікеля Артети журналіст Фабріціо Романо.

Відзначимо, що у поточному сезоні 30-річний Томас Парті провів за Арсенал всього 341 хвилину в 5 матчах через травму. Його контракт із "канонірами" спливає влітку 2025 року.

Матч Вест Гем — Арсенал відбудеться в неділю, 11 лютого, о 16:00 за київським часом.