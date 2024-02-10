Англія

Іспанський керманич прокоментував поточний стан його команди.

Манчестер Сіті в рамках двадцять четвертого туру англійської Прем’єр-ліги проведе домашній матч проти Евертона.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола напередодні гри прокоментував амбіції його команди на решту сезону та розповів про настрій колективу.

"Так, сім матчів без поразок у АПЛ — це дуже добре. Це казка. Але все набагато складніше, аніж ви можете собі уявити. Зараз спробуємо обіграти Евертон, і побачимо, що станеться. У нас є 99,99% ймовірність того, що ми не виграємо чемпіонський трофей, тому що це ще ніхто й ніколи до нас не робив.

Тож шанси на подібне досягнення дійсно такі низькі. Якби це було легко, будь-яка інша команда зараз, або Юнайтед ще тих часів, здобули б другий требл одразу.

Що мені подобається, так це задоволення від святкування перемоги над Лутоном, коли в нас були проблеми за ходом гри або перемоги над Брентфордом минулого тижня на виїзді, де ми не перемагали минулого сезону.

Гравці знають, наскільки ці матчі були складними й наскільки складними будуть кожен наступний. Що мені подобається, так це те, що ми все ще в грі, і сподіваюсь, що в березні та квітні ми будемо мати той самий статус. А вже потім будемо боротись за титули в травні. Така наша мета.

Гріліш? Він повинен повернути собі ту форму, яку мав у минулому сезоні. Я завжди задоволений своїми гравцями. Зараз він робить кроки, щоб досягти своєї найкращої форми. Він нам потрібен, нам потрібен кожен наявний гравець. Я з нетерпінням чекаю, коли він повернеться до своєї найкращої форми, і буду з радістю давати йому місце на полі", — заявив іспанський фахівець.

Матч Манчестер Сіті — Евертон відбудеться 10 лютого, о 14:30.