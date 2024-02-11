Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 24-го туру чемпіонату Англії, який пройде 11 лютого і розпочнеться о 18:30.

У рамках 24 туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Астон Віллою та Манчестер Юнайтед, яке пройде на Вілла Парк.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

НЕДІЛЯ, 11 ЛЮТОГО, 18:30. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Останнім часом Астон Віллу важко назвати командою, яка вирізняється якоюсь позамежною стабільністю. Фізичні кондиції не нескінченні, особливо на тлі наявних систематичних кадрових проблем у лінії оборони, в чому особисто переконалися підопічні Унаї Емері на власному досвіді.

Напередодні Астон Вілла фактично без шансів вилетіла з Кубка Англії від кризового лондонського Челсі, хоча матчем раніше вона просто не залишила живого місця на Шеффілд Юнайтед — все ще останній команді нинішнього розіграшу АПЛ. Так, колектив Емері вміє створювати проблеми іменитим суперникам, особливо на власному полі, але поки що бірмінгемці виглядають нестабільними, втомленими та непередбачуваними з погляду результатів.

Остання розгромна перемога над Вест Гемом на Олд Траффорд виглядала для головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага дуже надихаючою. Після того поєдинку ми знову почули гучні фрази нідерландського фахівця щодо перспектив його команди, правду яким ми дізнаємося цієї неділі. Так, з одного боку "червоні дияволи" візуально перебувають у гарній формі з точки зору результатів, але за грою останнім часом впевненим можна назвати лише якраз матч із "молотобійцями".

Вже неодноразово протягом нинішньої кампанії Манчестер Юнайтед "обманював" нас після одного успішного матчу, тому остаточної впевненості щодо виходу команди з кризи поки що немає. Більше того, Лісандро Мартінес знову вибув через травму, а з ним і без нього оборона манкуніанців – це дві великі різниці.