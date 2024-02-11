Англія

Стали відомі склади команд на гру АПЛ.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку 24 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє проти Астон Вілли на виході.

Ерік Тен Гаг довірив місце в стартовому складі Гаррі Магвайру, тоді як в "молотобійців" з перших хвилин вийде Алекс Морено.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Ленгле, Дієго Карлос, Морено — Камара, Дуглас Луїс — Бейлі, Макгінн, Ремзі — Воткінс

Запасні: Ольсен, Дінь, Торрес, Дзаніоло, Роджерс, Айрогбунам, Тілеманс, Діабі

Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Магвайр, Шоу — Каземіро, Мейну — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд

Запасні: Баїндир, Лінделеф, Еванс, Еріксен, Мактоміней, Амрабат, Форсон, Діалло, Антоні

Нагадаємо, початок матчу Астон Вілла — Манчестер Юнайтед заплановано на 18:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.