Англія

Поєдинок на Енфілді встановив рекорд.

Ліверпуль напередодні переміг Бернлі з рахунком 3:1 у домашньому матчі 24-го туру АПЛ.

За грою на Енфілді спостерігали 59 896 глядачів, це новий рекорд клубу в чемпіонаті Англії. Попередній найкращий результат становив 58 757 осіб і був встановлений у грудні 1949 року.

Рекорд став можливий завдяки розширенню домашнього стадіону Ліверпуля. Наразі збільшення місткості Енфілда перебуває на проміжній стадії, після завершення всіх робіт арена зможе приймати до 61 тисячі осіб.

Примітно, що рекордну відвідуваність гри Ліверпуля на Енфілді було зафіксовано в лютому 1952 року на матчі Кубка Англії, вона становила 61 905 осіб.