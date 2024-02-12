Уле-Гуннар Сульшер оцінив гру Маркуса Решфорда.
"Я не впевнений, що завдання тренера — вичавити максимум із Маркуса Рашфорда. 
Завдання тренера — вичавлювати з нього максимум користі? Чи це насамперед відповідальність самого футболіста або будь-якого гравця — вичавлювати із себе максимум користі? Це більш важливо", — наводить слова Сульшера ESPN
Зазначимо, що нападник Манчестер Юнайтед забив 5 голів у 23 матчах АПЛ цього сезону. 