Англія

Значна втрата в атакуючій ланці "вовків"

Центральний нападник Вулвергемптона Матеус Кунья зазнав травми підколінного сухожилля, повідомляє видання The Athletic.

Кунья отримав пошкодження у домашньому матчі 24 туру АПЛ у суботу, 10 лютого, проти Брентфорда. Головний тренер клубу Гарі О'Ніл не назвав термінів відновлення 24-річного бразильця.

"У нього досить значна травма підколінного сухожилля. Термінів немає. Я багато спілкувався з Матеусом і він просто хоче продовжити свої намагання повернутися до гри якнайшвидше. Він уже почав над цим працювати, тому ми будемо слідкувати за його станом тиждень за тижнем, день за днем. Це, очевидно, великий удар для нас, для команди та для самого Матеуса, оскільки він був у винятковій формі", — заявив О'Ніл.

У поточному сезоні Кунья взяв участь у 28 матчах Вулвергемптона у всіх турнірах, відзначившись 11 голами і 7 асистами. У наступному, 25 турі АПЛ, "вовки" гостюватимуть у Тоттенгема.