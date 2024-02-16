Англія

Єгипетський вінгер готовий зіграти проти Брентфорда.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вирушить у гості до лондонського Брентфорда.

Під час передматчевої пресконференції головний тренер "червоних" Юрген Клопп заявив, що ключовий вінгер його команди Мохамед Салах готовий зіграти проти "бджіл".

"Мо Салах повернувся до повноцінних тренувань. Звичайно, він буде грати проти Бренфорда", — сказав німецький фахівець.

Нагадаємо, що Салах травмувався під час Кубка африканських націй у поєдинку проти Гани. За мерсісайдців він не грав з першого січня цього року.

Матч Брентфорд — Ліверпуль відбудеться у суботу, 17 лютого, о 14:30 за київським часом.