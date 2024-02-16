"Мерсисайдці" лідирують в АПЛ.
Клопп, Getty Images
16 лютого 2024, 20:25
В рамках 25-го туру АПЛ, Брентфорд прийматиме Ліверпуль. Головний тренер "червоних" Юрген Клопп висловився з приводу майбутньої гри за участі своєї команди.
"Грати із ними дуже непросто. Без різниці, з Тоуні чи без нього. Гравці, які повернулися з Кубка Африки, важливі, форма Мопе також важлива. Вони добре організовані, вони зухвалі, хороші на стандартах в атаці, вміють ламати ритм гри.
Як зіграти 90 хвилин проти Брентфорда і не допустити стандартне положення? У футболі таке неможливе. Але ця команда – не лише про стандарти. Вони грають компактно, добре навчені, на їхньому стадіоні потужна атмосфера.
При цьому ми повинні бути на висоті, враховуючи те, чого ми хочемо досягти цього сезону. Саме так ми й маємо до цього підходити.
Я задоволений стійкістю, яку ми змогли продемонструвати останнім часом. Так, гра з Арсеналом була не дуже добра у нашому виконанні, але ми проявили рішучість проти Бернлі з огляду на складну ситуацію зі складом, це мені дуже сподобалося.
Ми повинні бути на висоті, щоб здобути перемогу в Брентфорді. Це команда, яку розумно тренують", — заявив німецький фахівець.
Матч між Брентфордом та Ліверпулем відкриватиме 25-й тур АПЛ 17 лютого, о 14:30 за київським часом.