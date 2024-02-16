Англія

"Мерсисайдці" лідирують в АПЛ.

В рамках 25-го туру АПЛ, Брентфорд прийматиме Ліверпуль. Головний тренер "червоних" Юрген Клопп висловився з приводу майбутньої гри за участі своєї команди.

"Грати із ними дуже непросто. Без різниці, з Тоуні чи без нього. Гравці, які повернулися з Кубка Африки, важливі, форма Мопе також важлива. Вони добре організовані, вони зухвалі, хороші на стандартах в атаці, вміють ламати ритм гри.

Як зіграти 90 хвилин проти Брентфорда і не допустити стандартне положення? У футболі таке неможливе. Але ця команда – не лише про стандарти. Вони грають компактно, добре навчені, на їхньому стадіоні потужна атмосфера.