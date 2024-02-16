Англія

Складний трансфер.

Манчестер Юнайтед має намір оформити трансфер вундеркінда мюнхенської Баварії Матіса Теля. Тпку інформацію надає Флоріан Платтенберг.

За інформацією джерела, "манкуніанці" хочуть придбати вінгера "ротен" влітку. Перші контакти між клубами вже відбулися.

Зазначається, що сам Тель не хоче залишати Баварію і, як і раніше, розраховує стати легендою клубу. Однак, якщо він відчує, що в нього не вірять, в такому випадку француз буде готовий розглянути інші варіанти. При цьому він не має наміру йти в оренду.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею чотири мільйони євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 50 млн. євро.

Цього сезону, Матіс Тель зіграв за Баварію 27 матчів, забив три голи та віддав шість результативних передач.