Англія

Стали відомі склади команд на матч АПЛ.

Ліверпуль в рамках поєдинку 25 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Брентфорда.

Юрген Клопп довірив місце в стартовому складі Ватару Ендо, тоді як Мохаммед Салах залишився в запасі. Зазначимо, що в старті господарів з'являться Айвен Тоуні та Серхіо Регілон.

Брентфорд: Флеккен — Коллінз, Аєр, Мі — Роерслев, Нергор, Янельт, Єнсен, Регілон — Мопе, Тоуні

Запасні: Стракоша, Занка, Годдос, Оньєка, Дамсгор, Баптіст, Ярмолюк, Вісса, Льюїс-Поттер

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс, Ендо, Мак Аллістер — Жота, Нуньєс, Луїс Діас

Запасні: Адріан, Гомес, Цимікас, Кванса, Елліотт, Гравенберх, Макконнелл, Салах, Гакпо

Нагадаємо, початок матчу Брентфорд — Ліверпуль заплановано на 14:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.