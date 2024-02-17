Стали відомі склади команд на матч АПЛ.
Мохамед Салах, getty images
17 лютого 2024, 13:48
Ліверпуль в рамках поєдинку 25 туру елітного дивізіону чемпіонату Англії зіграє на виїзді проти Брентфорда.
Юрген Клопп довірив місце в стартовому складі Ватару Ендо, тоді як Мохаммед Салах залишився в запасі. Зазначимо, що в старті господарів з'являться Айвен Тоуні та Серхіо Регілон.
Брентфорд: Флеккен — Коллінз, Аєр, Мі — Роерслев, Нергор, Янельт, Єнсен, Регілон — Мопе, Тоуні
Запасні: Стракоша, Занка, Годдос, Оньєка, Дамсгор, Баптіст, Ярмолюк, Вісса, Льюїс-Поттер
Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Конате, ван Дейк, Робертсон — Джонс, Ендо, Мак Аллістер — Жота, Нуньєс, Луїс Діас
Запасні: Адріан, Гомес, Цимікас, Кванса, Елліотт, Гравенберх, Макконнелл, Салах, Гакпо
Нагадаємо, початок матчу Брентфорд — Ліверпуль заплановано на 14:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.