Англія

Наразі "дачники" посідають 12 місце в АПЛ.

Півзахисник Фулгема Вілліан поділився думками стосовно перспектив лондонського клубу. Цитує бразильця The Telegraph.

"Я прийняв рішення перейти до Фулгема тому, що не хотів припиняти кар'єру. Коли я побачив цю можливість, то подумав: "Я скористаюся нею". Я зробив це, тому що я скромний. Я завжди був такий. Це також був важкий момент у моєму житті.

Я перейшов до Фулгема тому, що це хороший клуб у Лондоні. Історично цей клуб переживав зльоти та падіння, але я думаю, що він має величезний потенціал стати одним із найкращих клубів Прем'єр-ліги, почати вигравати трофеї та боротися за щось серйозне. Цей клуб може це зробити.

Це Лондон, чудовий стадіон, хороші люди в клубі. Це гарне місце. Вони дали мені можливість продовжувати кар'єру на високому рівні і я завжди буду за це вдячний", — сказав бразильський ветеран.

Цього сезону, Вілліан зіграв за Фулгем 26 матчів, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.