Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Лутон та Манчестер Юнайтед.

Лутон та Манчестер Юнайтед зіграють на полі стадіону Кенілворт Роуд у рамках двадцять п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Роб Едвардс, після поразки від Шеффілд Юнайтед (1:3), залучив до стартового складу Менгі в трійці центральних захисників, тоді як Чонг повернеться на правий фланг.

Ерік тен Гаг, на тлі перемоги над бірмінгемською Астон Віллою (2:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Лутон: Камінські — Менгі, Ошо, Белл — Чонг, Самбі Локонга, Барклі, Дауті — Огбене, Морріс — Адебайо.

Запасні: Крул, Джонсон, Беррі, Кларк, Мпанзу, Джайлс, Каборе, Таунсенд, Нельсон, Браун.



Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Магвайр, Шоу — Мейну, Каземіро — Гарначо, Фернандеш, Рашфорд — Гойлунд.