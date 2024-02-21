Англія

У керівництві Манчестер Юнайтед ще не визначилися з майбутнім англійського форварда.

Новоспечений акціонер та співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф висловився щодо майбутнього скандального нападника своєї команди Мейсона Грінвуда, який на тлі минулого судового процесу через обвинувачення в домашньому насильстві цей сезон проводить в оренді у Хетафе.

"Ми будемо керуватися фактами, а не хайпом. Головні питання для нас: хороший він хлопець або ні, чи буде він грати за наш клуб добре і щиро, чи буде це комфортно для нас, чи буде це комфортно для вболівальників.

Тоді ми й будемо приймати рішення щодо майбутнього Грінвуда", — цитує слова сера Джима Реткліффа журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні Мейсон Грінвуд провів за Хетафе 24 поєдинки у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 5 асистів.