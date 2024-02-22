Англія

Англійські клуби радо нададуть молодому гравцю ігрову практику.

Французький нападник мюнхенської Баварії Матіс Тель улітку 2022 року долучився до складу "Рекордмайстера" за 20 млн євро.

Такі гроші за юнака, якому тоді ще було 16 років були сплачені не просто так — Баварія хоче зробити його майбутньою зіркою власного проєкту, однак наразі поява в клубі стабільно основного форварда Гаррі Кейна трохи гальмує цей процес.

Тель у свою чергу провів у поточній кампанії 28 матчів, забивши шість голів та віддавши чотири гольові передачі, що в Мюнхені вважають достатніми показниками для нинішнього етапу розвитку гравця.

Однак інші великі клуби бачать можливу майбутню проблему активної конкуренції поміж нападниками Баварії, і вже готові запропонувати Телю більше ігрового часу.

Зокрема, німецька преса називає англійські Манчестер Юнайтед та Арсенал, які наразі на дистанції збирають досьє цього молодого футболіста.

Остаточно відлякати претендентів Баварія може, хіба що, за рахунок власних великих запитів щодо суми відступних за гравця, чий контракт завершується в 2027 році.