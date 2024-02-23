Англія

На нас очікує цікавий двобій.

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк сподівається, що "мерсісайдцям" вдасться обіграти лондонський Челсі у фіналі Кубка англійської ліги. Про це він заявив на передматчевій прес-конференції.

"Грати у фіналі за цей клуб – саме по собі щось неймовірне. Звісно, ​​насамперед нам усім хочеться здобути перемогу, але фінал — це фінал.

Фінальна гра — це можливість взяти перший трофей у сезоні, що додасть нам імпульс на заключну частину кампанії. З великим нетерпінням чекаю на майбутню гру.

Сподіваюся нам вдасться виграти Кубок ліги, для цього ми і приїхали на Вемблі", — наводить слова ван Дейка офіційний сайт Ліверпуля.

Фінал Кубка англійської ліги між Челсі та Ліверпулем відбудеться 25 лютого, о 17:00 за київським часом.