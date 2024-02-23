"Манкуніанці" востаннє вигравали АПЛ ще за часів Сера Алекса Фергюсона.
Пеп, Getty Images
23 лютого 2024, 21:45
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про конкуренцію з Манчестер Юнайтед. Його слова наводить BBC.
"Чого я хочу, так це щоб Манчестер Сіті був якомога вищим. Решта мене не хвилює.
Тільки за Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед був другим. Вони вже багато років не були такі близькі до титулу, як наприклад Ліверпуль. Але з першого дня, коли я сюди приїхав, очікував, що Манчестер Юнайтед боротиметься за титул. Через їхню історію, традицій та багато іншого.
Однак цього не сталося. Я не знаю причин. Думаю, вони це знають. Це їхня справа, а не наша.
Завжди, коли ми розташовувалися нижче за інші команди, я захоплювався ними і запитував себе: "Що нам потрібно зробити, щоб кинути їм виклик та бути на одному рівні?".
Коли "Юнайтед" перемагав нас, ми спостерігали і захоплювалися ними. Я впевнений, що за часів сера Алекса Фергюсона та покоління Роя Кіна, Девіда Бекема, Ріо Фердинанда та Гері Невілла "Сіті" захоплювався цією командою. Тепер ми знаходимося на цьому місці. Але в мене є відчуття, що вони скоро повернуться", — заявив Гвардіола.
Наразі Манчестер Юнайтед посідає шосте місце у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідируючого Ліверпуля на 16 пунктів.