Англія

"Манкуніанці" востаннє вигравали АПЛ ще за часів Сера Алекса Фергюсона.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про конкуренцію з Манчестер Юнайтед. Його слова наводить BBC.

"Чого я хочу, так це щоб Манчестер Сіті був якомога вищим. Решта мене не хвилює.

Тільки за Жозе Моурінью Манчестер Юнайтед був другим. Вони вже багато років не були такі близькі до титулу, як наприклад Ліверпуль. Але з першого дня, коли я сюди приїхав, очікував, що Манчестер Юнайтед боротиметься за титул. Через їхню історію, традицій та багато іншого.

Однак цього не сталося. Я не знаю причин. Думаю, вони це знають. Це їхня справа, а не наша.