Англія

Аргентинець проводить потужний сезон.

Манчестер Юнайтед проявляє зацікавленість у підписанні 25-річного центрального півзахисника леверкузенського Баєра Есекьєля Паласіоса. Про це повідомляє All Transfer.

За інформацією джерела, "манкуніанці" збираються зробити офіційну пропозицію "фармацевтам" найближчим літом. Конкуренцію "червоним дияволам" у боротьбі за Паласіоса складуть Астон Вілла та Ньюкасл.

Діючий контракт чемпіона світу з леверкузенцями розрахований до 30 червня 2028 року з зарплатнею 5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Есекьєль Паласіос відіграв за Баєр 22 матчі, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.