Аргентинець проводить потужний сезон.
Паласіос, Getty Images
24 лютого 2024, 10:19
Манчестер Юнайтед проявляє зацікавленість у підписанні 25-річного центрального півзахисника леверкузенського Баєра Есекьєля Паласіоса. Про це повідомляє All Transfer.
За інформацією джерела, "манкуніанці" збираються зробити офіційну пропозицію "фармацевтам" найближчим літом. Конкуренцію "червоним дияволам" у боротьбі за Паласіоса складуть Астон Вілла та Ньюкасл.
Діючий контракт чемпіона світу з леверкузенцями розрахований до 30 червня 2028 року з зарплатнею 5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.
Цього сезону Есекьєль Паласіос відіграв за Баєр 22 матчі, забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.