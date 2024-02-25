Звіт читайте на нашому сайті пізніше...

Челсі — Ліверпуль 0:1
Гол: ван Дейк, 118.

Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Колвілл, Чілвелл (Чалоба, 112) — Кайседо, Фернандес — Палмер, Галлагер (Мадуеке, 96), Стерлінг (Нкунку, 67) — Джексон (Мудрик, 89).

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі (Кларк, 73), Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 87) — Ендо — Мак Аллістер (Макконнелл, 88), Гравенберх (Гомес, 28) — Елліотт, Луїс Діас — Гакпо.

Попередження: Чілвелл, Палмер — Бредлі, Аллістер, Конате, Макконнелл, Гомес. 