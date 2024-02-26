Данець набрав фантастичну форму.
Гойлунд, Getty Images
26 лютого 2024, 16:21
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував підписання датського нападаючого Расмуса Гойлунда минулого літа. Цитує нідерландця Фабриціо Романо.
"Ми були дуже раді запросити Расмуса до команди. Якщо подивитися на варіанти нападаючих, які були на ринку, то справді відчувався брак хороших опцій. Ми були дуже раді підписати Гойлунда, він гравець рівня Манчестер Юнайтед.
Йому було важко в першій половині сезону, хоча в Лізі чемпіонів він демонстрував свій клас. але зараз всім вже стало зрозуміло, що це нападник топ-рівня", — сказав Тен Гаг.
21-річний Расмус Гойлунд перейшов до Манчестер Юнайтед з італійської Аталанти влітку 2023 року за 73,9 млн. євро.
Цього сезону данець провів за "червоних дияволів" 30 матчів, забив 13 голів та віддав 2 результативні передачі.