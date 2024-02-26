Англія

Данець набрав фантастичну форму.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував підписання датського нападаючого Расмуса Гойлунда минулого літа. Цитує нідерландця Фабриціо Романо.

"Ми були дуже раді запросити Расмуса до команди. Якщо подивитися на варіанти нападаючих, які були на ринку, то справді відчувався брак хороших опцій. Ми були дуже раді підписати Гойлунда, він гравець рівня Манчестер Юнайтед.

Йому було важко в першій половині сезону, хоча в Лізі чемпіонів він демонстрував свій клас. але зараз всім вже стало зрозуміло, що це нападник топ-рівня", — сказав Тен Гаг.