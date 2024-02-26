Англія

Півзахисник отримуватиме понад 37 тисяч фунтів на тиждень.

Стали відомі умови нової угоди Оскара Бобба з Манчестер Сіті.

За інформацією норвезького телеканалу TV2, найближчим часом півзахисник підпише новий контракт до літа 2029 року зі збільшенням зарплати більш ніж утричі.

Повідомляється, що Бобб отримуватиме понад 37 тисяч фунтів на тиждень. Таким чином, за новим контрактом за п'ять років він заробить понад 9,7 мільйона фунтів.

У цьому сезоні 20-річний норвежець дебютував як за манчестерський клуб, так і за основну збірну Норвегії.

У 8 матчах АПЛ на рахунку Бобба гол і результативний пас.