Англія

Англієць дав свій коментар щодо іспанського фахівця.

Колишній захисник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Ріо Фердінанд вважає, що головний тренер Арсеналу Мікель Артета залишив би команду заради роботи в МЮ.

"Артета б залишив Арсенал заради можливості очолити Манчестер Юнайтед, 100%.

Ніхто не говорить, що це трапиться, але якщо Манчестер Юнайтед, наприклад, попрощається з Еріком тен Гагом, або його переманить Баварія, а МЮ зробить пріоритетною ціллю Артету, то він увійде до роздягальні Арсеналу та скаже гравцям: "Послухайте, хлопці, емоційний момент, але я маю рухатися вперед, я маю піти", — цитує Фердинанда Daily Mail.

На даний момент Арсенал (58 очок) йде третім у турнірній таблиці АПЛ. У МЮ (44) шоста позиція.